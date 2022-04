Karlheinz Rüdisser (ÖVP) wird den Vorarlberger Wirtschaftsbund interimistisch leiten. Foto: Reinhard Fasching

Der durch eine Steuerprüfung in die Schlagzeilen geratene Vorarlberger Wirtschaftsbund hat am Montagabend den ehemaligen Landesstatthalter (Landeshauptmann-Stellvertreter) Karlheinz Rüdisser (ÖVP) einstimmig zum interimistischen geschäftsführenden Obmann bestimmt. Der 67-Jährige soll nach dem Rücktritt von Wirtschaftsbund- und Wirtschaftskammer-Obmann Hans Peter Metzler die Weichen neu stellen und eine Landesgruppenhauptversammlung vorbereiten.

"Mein Ziel ist es, die aufgetretenen Fragen mit voller Transparenz zu klären und damit dem neu zu wählenden Team einen Neustart zu ermöglichen", erklärte Rüdisser am Montagabend. Er wird die ÖVP-Teilorganisation bis zur nächsten Hauptversammlung leiten, bei der ein neuer Obmann gewählt wird. Rüdisser gehörte von Dezember 2008 bis Herbst 2019 der Landesregierung an, ab 2011 als Stellvertreter von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP). Als politisch Verantwortlicher unter anderem für die Bereiche Wirtschaft, Verkehr und Wohnbau wurde er über die Parteigrenzen hinaus geschätzt.

Geldflüsse an die ÖVP

Der Vorarlberger Wirtschaftsbund ist aufgrund seiner Zeitung "Vorarlberger Wirtschaft" schwer in die Kritik geraten. Zum einen prüft das Finanzamt, ob die Steuern für Inserate ordnungsgemäß abgeführt wurden. Inwiefern wiederum der Geldfluss vom Wirtschaftsbund zur ÖVP rechtens war, soll etwa in einem Sonderlandtag am 25. April debattiert werden. Nach Angaben der Partei hat der Wirtschaftsbund der ÖVP pro Legislaturperiode etwa 500.000 Euro zukommen lassen. Der Wirtschaftsbund betont die Rechtmäßigkeit dieser Zahlungen.

Da für einige Inserate auch direkte Zahlungen aus dem Landesbudget an den Wirtschaftsbund geleistet wurden, sieht die Opposition möglicherweise auch einen Fall von illegaler Parteienfinanzierung. Die Wirtschaftsbund-Zeitung wurde bereits eingestellt. Wirtschaftsbund-Obmann Metzler sowie Wirtschaftsbund-Direktor Jürgen Kessler traten Anfang April infolge der massiven Vorwürfe zurück, "um zu einer Versachlichung zurückzukehren". (APA, 12.4.2022)