Die Versorgungslücke aufgrund der Russland-Sanktionen könne mehr als sieben Millionen Barrel pro Tag an Öl und anderen Flüssigexporten erreichen, erklärt die Opec. Foto: REUTERS / DADO RUVIC

Brüssel/London/Kiew – Die Opec hat sich für außerstande erklärt, einen etwaigen Ausfall der russischen Öllieferungen infolge von Sanktionen wegen des Krieges in der Ukraine auszugleichen. Die Versorgungslücke könne mehr als sieben Millionen Barrel pro Tag (bpd) an Öl und anderen Flüssigexporten erreichen, erklärte Opec-Generalsekretär Mohammed Barkindo am Montag bei einem Treffen mit EU-Vertretern einem Redemanuskript zufolge.

"Angesichts der aktuellen Nachfrageaussichten wäre es nahezu unmöglich, einen Verlust an Volumen in dieser Größenordnung zu ersetzen", hieß es in dem Text, in den die Nachrichtenagentur Reuters Einblick erhielt. Die Volatilität am Markt sei die Folge von Faktoren, die die Opec nicht kontrolliere. Diese Formulierung gilt als Zeichen, dass das Kartell seine Produktion nicht erhöhen wird. Die EU habe jedoch bei dem Treffen in Wien eine entsprechende Prüfung erbeten, erfuhr Reuters aus EU-Kreisen.

Russisches Öl fällt gegenwärtig nicht unter die Sanktionen der EU, es wird aber als Teil eines weiteren Sanktionspakets erwogen. Australien, Kanada und die USA haben dagegen bereits entsprechende Käufe untersagt. Die Internationale Energieagentur (IEA) schätzte Mitte März, dass Öllieferungen aus Russland ab April um drei Millionen bpd fallen könnten. Bis zum 6. April betrug der Rückgang 0,6 Millionen bpd nach einer Durchschnittsproduktion von 11 Millionen bpd im März. Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat die Forderung der USA und der IEA zurückgewiesen, ihre eigene Förderung zu erhöhen. Der Ölpreis hat im vergangenen Monat den höchsten Stand seit 14 Jahren erreicht. Die Dialoge zwischen der EU und der Opec finden seit 2005 statt.

Italien bekommt Gas aus Algerien

Nicht nur Öl konnte wegen Sanktionen gegen Russland betroffen sein. Europäische Länder versuchen auch, ihren Gasimport zu diversifizieren. Zusätzliche neun Milliarden Kubikmeter Gas wird Italien ab 2023 aus Algerien beziehen. Das geht aus einem Abkommen hervor, das der italienische Energiekonzern mit dem algerischen Partner Sonatrach unterzeichnet hat. Damit will Italien einen weiteren, wichtigen Schritt auf dem Weg zur Unabhängigkeit von russischen Gasimporten unternehmen.

Ab sofort wird Italien drei Milliarden Kubikmeter zusätzliches Erdgas beziehen, erklärte der Minister für den ökologischen Wandel Roberto Cingolani, der mit Premierminister Mario Draghi und Außenminister Luigi Di Maio am Montag zur Unterzeichnung eines Kooperationsabkommens im Energiebereich nach Algerien gereist ist.

Ein Drittel aus Russland ersetzen

Das Gas wird durch die Transmed-Pipeline von der algerischen Wüste nach Mazara del Vallo auf Sizilien geliefert. Ab 2023 soll ein Drittel der Importe aus Russland mit algerischem Gas ersetzt werden. Eni und Sonatrach werden unter anderem das neu entdeckte Gasfeld im Gebiet Berkine Sud nutzen.

Draghi kündigte an, dass die Zusammenarbeit im Energiebereich über Gas hinausgehen und sich auch auf Wasserstoff und erneuerbare Energien konzentrieren werde, die die treibende Kraft für "Entwicklung und Beschäftigung" seien. Die Vereinbarungen von Algier seien "eine wichtige Antwort", um "die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern", erklärte Draghi in am Montagabend.

Weitere Reisen Draghis geplant

"Unmittelbar nach der Invasion in der Ukraine habe ich angekündigt, dass Italien schnell handeln wird", betonte Draghi, der in den kommenden Wochen zunächst in den Kongo und nach Angola und dann nach Mosambik fliegen wird, um andere Abkommen zu unterzeichnen, die die russischen Lieferungen ersetzen sollen.

Der Krieg verändere die Strategien der Energiepolitik, und die Mittelmeerländer könnten zu zentralen Drehscheiben für Energie werden, sagte Draghi. "Wir dürfen uns nicht unvorbereitet zeigen. Aus diesem Grund sollten in der Zwischenzeit auch die erneuerbaren Energien vorangetrieben werden, ein weiterer Schwerpunkt des italienischen Plans zur Diversifizierung der Energiequellen."

Mit Algerien, dem bereits führenden Partner Italiens in Afrika, werden die Investitionsprojekte über den Energiebereich hinausgehen. Geplant sind gemeinsame Projekte in der Agrarindustrie, der Produktion von Hubschraubern, bei der Steigerung der Weizenproduktion und beim Bau von Hochseefischereibooten. (APA, 12.4.2022)