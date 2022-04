Vergangene Woche noch per Plakat angekündigt, am Dienstag wurde eröffnet. Foto: Markus Böhm

Schwechat – Am Dienstag eröffnete auf dem Flughafen Wien in Schwechat das Lokal "Wolfgang Puck Kitchen & Bar". Das österreichweit erste Lokal des Starkochs befindet sich in der Ankunftshalle von Terminal 3 und somit im öffentlich zugänglichen Bereich. Betrieben wird es von SSP – The Food Travel Experts, einem langjährigen Gastronomiepartner am Airport.

Auf mehr als 700 Quadratmetern finden sich Restaurant, Bar und Take Away-Bereich. Die Speisenkarte umfasst internationale Klassiker, Wolfgang Puck Signature Dishes wie den Chinois Chicken Salad, Gourmet Pizzen, angeführt von Smoked Salmon und Wild Mushroom, sowie Österreichisches wie Rindsgulasch, Wiener Schnitzel oder Kärntner Kasnudl. Das neue Restaurant in Schwechat ist laut Klaus Puck, COO Wolfgang Puck Worldwide Inc., nicht nur das erste in Österreich, sondern auch auf einem europäischen Airport. Es soll "das beste weltweit auf einem Flughafen werden", betonte der Bruder des Starkochs beim Preview am Montagabend.

Die Eröffnung erfolge "zum richtigen Zeitpunkt", stellte Julian Jäger, Vorstandsdirektor der Flughafen Wien AG, mit Blick auf Tourismus und Luftfahrt fest, wo es "langsam aufwärts" gehe. Er sei überzeugt, dass mit dem Lokal "kulinarisch neue Maßstäbe" gesetzt würden. Als Flughafen Wien sei man "sehr, sehr stolz", das erste Puck-Restaurant in Österreich zu beherbergen.

Der gebürtige Kärntner Wolfgang Puck hat in seiner weltweiten Karriere zwei Michelin Sterne erkocht und betreibt mittlerweile mehr als 100 Restaurants von den USA bis nach Japan. In Europa ist er seit Juni 2021 in Budapest vertreten. Den Anfang nahm die Erfolgsgeschichte 1982 mit dem "Spago" in Los Angeles, das bis heute ein Szenerestaurant ist. Schon seit Jahrzehnten bekocht Wolfgang Puck auch die Stars der Oscar-Nacht in Hollywood.

Kulinarik am Flughafen

Erst vor wenigen Tagen hat der Brötchen-Spezialist Trześniewski im Terminal 2 eine Filiale eröffnet, im Mai soll ein veganes Lokal von The Lala und Veganista aufsperren. (APA, red) 12.4.2022)