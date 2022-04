Der australische Fotograf Adam Ferguson wurde in diesem Jahr für seine Schwarz-Weiß-Serie "Migrantes" mit Selbstporträts von Migrantinnen und Migranten in Mexiko mit dem Titel "Photographer of the Year" ausgezeichnet.

Die Serie zeigt Selbstporträts von Migrantinnen und Migranten in Mexiko, die darauf warten, die Grenze zu den Vereinigten Staaten zu überqueren. Adam Ferguson bereitete jedes Bild vor, indem er eine Mittelformatkamera auf einem Stativ mit Fernbedienung montierte. Dann zog er sich zurück, um seinen Protagonistinnen und Protagonisten die Möglichkeit zu geben, den Moment der Aufnahme selbst zu bestimmen und so an der Dokumentation ihrer Lebenssituation mitzuwirken.