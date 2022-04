Andrés Orozco-Estrada und die Wiener Symphoniker gehen getrennter Wege. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Per Aussendung hat der Dirigent Andrés Orozco-Estrada am Dienstagvormittag mitgeteilt, mit sofortiger Wirkung als Chefdirigent und künstlerischer Leiter der Wiener Symphoniker zurückzutreten. Als Grund werden "langanhaltende und unüberwindbare Differenzen mit dem Intendanten des Orchesters, die trotz kontinuierlicher Versuche nicht aus dem Weg geräumt werden konnten" genannt. Weiters heißt es in dem Statement, dass Orchester und Dirigent "keine weitere gemeinsame künstlerische Basis für eine längerfristige Zusammenarbeit" sehen.

Der 44-jährige gebürtige Kolumbianer studierte ab 1997 in Wien. Von 2005 bis 2009 stand er dem Grazer Recreation vor, bevor er 2009 den Posten des Chefdirigenten beim Tonkünstlerorchester Niederösterreich antrat. 2014 folgten Engagements als Chefdirigent des HR-Sinfonieorchesters in Frankfurt und des Houston Symphony Orchestra. Chefdirigent der Wiener Symphoniker war er seit dem Herbst 2020. (red, APA, 12.4.2022)