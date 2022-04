Die russische Armee verlegt Truppen in den Osten der Ukraine, dort könnte die Stadt Mariupol bald fallen. Unterdessen gibt es Gerüchte über chemische Waffen in der Region

Thema des Tages Giftgasverdacht: Warum Putin Mariupol zerstören will

Nach dem Rückzug aus Kiew konzentriert sich der russische Angriffskrieg nun auf den Osten der Ukraine. Dabei ist die Ostukraine schon seit Wochen schwer zerstört, die Lage der Zivilbevölkerung ist katastrophal. Dazu kommen nun noch Gerüchte über russisches Giftgas, das von Drohnen auf die umkämpfte Stadt Mariupol versprüht werden soll.

Was ist an diesen Gerüchten dran? Warum ist gerade Mariupol für Putin so wichtig? Und wie lange kann die ukrainische Armee dort noch durchhalten? Darüber spricht Florian Niederndorfer aus der Außenpolitik-Redaktion des STANDARD. (red, 12.4.2022)