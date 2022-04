Sicher: Vieles von dem, was da am Sonntag erklärt und gezeigt wurde, klingt nach Binsenweisheiten. So wie der Hinweis, dass es nie falsch ist, einen Rucksack und in dem doch noch ein warmes Shirt und einen Regenschutz dabeizuhaben: Darüber kann man natürlich vor einer kurzen Sieben-Kilometer-Runde von Liesing zur Mizzi-Langer-Wand ein bisserl lächeln.

Aber wenn prompt dann, wenn die Gruppe am Grat entlangrennt, ein kurzer April-Schneesturm ausbricht, sind auch die Rucksacklos-Grinsenden froh, wenn irgendwer noch eine Jacke oder ein Shirt übrig hat: "Learning by Einfahring" funktioniert in U-Bahn-Nähe gut. Für Wald oder Berg eignet es sich aber eher weniger: ein verknackster Fuß bei Wind und einem Regenguss im Wald? Da lacht dann rasch keiner mehr. Auch nicht im so harmlosen Wienerwald.