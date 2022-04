Ein Google-Doodle für Montserrat Caballé Grafik: Google

Wer heute die Google-Suche bedient, der wird an eine der größten Opernsängerinnen aller Zeiten erinnert: Montserrat Caballé hätte am 12. April ihren Geburtstag gefeiert. Zu ihren Ehren hat Google ein sogenanntes "Doodle" erstellt, mit dem das klassische Google-Logo temporär ersetzt wird.



Erfolgsgeschichte

Im Jahr 1933 in Barcelona geboren, feierte Caballé in den Sechzigerjahren des vergangenen Jahrhunderts in New York ihre ersten großen Erfolge. Der breiteren Öffentlichkeit wurde sie aber vor allem über ein Duett mit Queen-Sänger Freddie Mercury bekannt. Der 1987 veröffentlichte Song war als eine Art Hymne für die 1992 in Barcelona stattfindenden Olympischen Spiele gedacht und trug so nicht nur den Namen der Stadt, sondern stürmte auch die Hitparaden.

Caballé engagierte sich Zeit ihres Lebens für wohltätige Zwecke, so war sie etwa als Unesco-Botschafterin tätig. Verstorben ist sie schlussendlich am 6. Oktober 2018 in ihrer Heimatstadt Barcelona.

Doodle

Google entwirft seit vielen Jahren regelmäßig entsprechende Doodles für große Ereignisse und Jubiläen. So wurden auf diesem Weg oft auch schon interaktive Videos oder gar Spiele angeboten. (red, 12.4.2022)