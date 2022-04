Was man im privaten Umfeld beobachten kann oder sogar selbst erlebt hat, zeigt sich nun deutlich an einer Analyse der Ages-Zahlen: Fast acht Prozent aller Corona-Genesenen haben bereits zwei Infektionen hinter sich, 0,18 Prozent sind sogar schon dreimal an Covid-19 erkrankt. Das liegt vor allem an den unterschiedlichen Varianten, die es bisher gegeben hat. Besonders die Omikron-Variante stellt ein erhöhtes Risiko für Reinfektionen dar. "Man sieht deutlich, dass die Zahlen der Zwei- und Mehrfachinfektionen durch Omikron steigen", so Simulationsforscher Niki Popper. Auch "marmeladenfreund" konnte diese Beobachtung machen:

Wie ist das bei Ihnen?

Haben Sie sich bereits mehrmals infiziert? Wie ist das in Ihrem Umfeld? Wie waren die Krankheitsverläufe? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 14.4.2022)