Wostotschny – Russlands Präsident Wladimir Putin sagte am Dienstag vor Journalisten, dass die Ziele der "Spezialoperation" in der Ukraine erreicht würden. "Daran gibt es keinen Zweifel", sagte er während der Besichtigung des russischen Weltraumbahnhofs "Wostotschny" im äußersten Osten des Landes der Agentur Interfax zufolge. Der russische Präsident verteidigte zudem erneut seine Entscheidung über den Einmarsch in die Ukraine als alternativlos.

Die Operation diene der Gewährleistung der russischen Sicherheit: "Wir hatten keine andere Wahl", sagte Putin. Der Konflikt mit den "antirussischen Kräften in der Ukraine" sei nur eine Frage der Zeit gewesen. Viele internationale Experten hatten dem Kremlchef in der Vergangenheit hingegen vorgeworfen, den Schutz russischer Menschen in der Ukraine nur als Vorwand für den Krieg zu benutzen. Militärexperten und Expertinnen, sowie westliche Geheimdienste vertreten weitgehend die Einschätzung, dass Russland das Ziel hatte die Ukraine in wenigen Tagen einzunehmen – was nicht gelungen ist.

Unterwegs mit Lukaschenko

Putin betonte zudem, dass sich Russland nicht vom Rest der Welt abschotten wolle. Auch die Sanktionen, mit denen der Westen auf die russische Invasion reagierte, können Russland nach Ansicht Putins nicht isolieren. Moskau werde sein technisches und technologisches Potenzial – speziell im Weltall – weiter ausbauen, sagte er.

Putin ist zusammen mit dem belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko zur Besichtigung des Weltraumbahnhofs geflogen. Dabei wollte er sich Kreml-Angaben zufolge später am Tag auch das erste Mal seit Beginn des Krieges den Fragen von Medienvertretern stellen. (APA, 12.4.2022)