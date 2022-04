Gaudenzdorfer Gürtel

Eine "wilde Gstett'n" ist der Gaudenzdorfer Gürtel in Wien-Meidling. Die seit den 1980er-Jahren eine brachliegende Fläche, hat man diese in der Folgezeit sich selbst überlassen und weder bewässert noch gedüngt, lediglich hin und wieder gemäht, erfährt man. Es konnten sich daher zahlreiche seltene Pflanzenpioniere ansiedeln, die wiederum vielen Kleintieren Lebensraum bieten. In der bunten Blumenwiese sieht man vor allem Schmetterlinge, Käfer, Bienen und zahlreiche andere Insekten. Auf dem Areal sind bis zu 70 Pflanzenarten nachgewiesen. Die Autorinnen: "Bei einem Spaziergang durch die Stadtwildnis am Gaudenzdorfer Gürtel hat man fast das Gefühl, sich in einer Parallelwelt zu befinden. Der tosende Verkehr rundherum rückt, obwohl so nah, auf diesem Fleckchen Erde in den Hintergrund und spielt fast keine Rolle."