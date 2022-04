Ukraine Unicef: Fast zwei Drittel der ukrainischen Kinder auf der Flucht

So etwas habe Nothilfekoordinator Manuel Fontaine vom UN-Kinderhilfswerk seit 30 Jahren nicht mehr erlebt, teilte er dem UN-Sicherheitsrat in New York mit. Binnen weniger Wochen mussten 4,8 Millionen der 7,5 Millionen ukrainischen Kinder aus ihrem Zuhause fliehen