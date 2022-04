"Wer ist Wolodymyr Selenskyj?" – zu sehen auf ZDF Info. Foto: ZDF/Bangumi

Einer der erfolgreichsten Komiker seines Landes spielt in einer lustigen Fernsehserie den Staatspräsidenten und wird kurz darauf im echten Leben tatsächlich Präsident. Was nicht im Skript stand: der Angriffskrieg eines Nachbarlandes. Diesem hält Wolodymyr Selenskyj seit sieben Wochen in Kiew stand. Die Dokumentation Wer ist Wolodymyr Selenskyj? Umstrittener Politiker, gefeierter Kriegsheld auf ZDF Info versucht in 45 Minuten, diesen Mann und seinen Werdegang zu fassen (abrufbar in der Mediathek).

Der Schauspieler Selenskyj hat den Paddington Bär synchronisiert, hat einen durchgeknallten Napoleon verkörpert und 2006 als Rock ’n’ Roller im rosa Elvis-Kostüm die ukrainische TV-Tanzshow gewonnen. Jetzt wendet sich der "Influencer-Präsident" im Militäroutfit täglich mit drängenden Aufrufen an die Weltöffentlichkeit. Diesen krassen Bogen zeichnet der Film bildlich nach.

Archivmaterial

Die Doku blickt zurück in die Teenagerjahre eines Monty-Python-Fans, und sie zeigt Archivmaterial aus der Zeit von Selenskyjs Anfängen als Komiker. Dabei scheinen die Moderationen seiner Samstagabendshow direkt in Wahlkampfauftritte überzugehen. Es wird offensichtlich, wie sehr das Bühnendasein dem Politiker, dem selbst Korruption vorgeworfen wird, hilft und wie sehr er die medialen Kanäle beherrscht.

Als sich der frischgebackene Präsident 2019 erstmals an Putin wendet, ist die gewisse Chuzpe, die diesen Mann qua Erstberuf auszeichnet, in seinem Tonfall nicht zu überhören. Wie ein Erziehungsberechtigter sagt er stramm in die Kamera: "Wir müssen reden: Wem gehört die Krim? Und wer sollte nicht im Donbass sein?" Hier spricht definitiv kein Hasenfuß. (Margarete Affenzeller, 12.4.2022)