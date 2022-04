Was darf bei Ihrer Osterjause nicht fehlen? Foto: dulezidar Getty Images/iStockphoto

Striezel, Ostereier, Schinken, Weihbrot – bei der klassischen Osterjause kommt bei vielen traditionellerweise Jahr für Jahr dasselbe auf den Tisch. Das Schöne an Feiertagen ist einerseits das gute Essen und andererseits die Vorfreude und Vorbereitung auf etwas, was es eben nur zu speziellen Anlässen gibt. Manche bereiten sich schon seit Tagen auf die Osterjause vor – färben Eier, backen Brioche-Striezel, Kipferln oder Pinzen. Wer keine Lust und Zeit fürs Selbermachen hat, findet auch im Supermarkt oder am Wochenmarkt genügend österliche Speisen und Lebensmittel.

Während viele diese Jausentradition nicht missen möchten, kochen andere groß auf oder probieren sich an ausgefalleneren Rezepten. Auch Traditionen aus anderen Ländern werden gern aufgegriffen – beispielsweise das Backen einer italienischen Colomba pasquale, die ein beliebtes Gebäck zu Ostern ist:

Was kommt bei Ihnen zu Ostern auf den Tisch?

Schätzen Sie die klassische Osterjause? Was darf dabei nicht fehlen? Kochen und backen Sie selbst, oder gehen Sie lieber auswärts essen? Teilen Sie Ihre Rezepte und Tipps im Forum! (mawa, 15.4.2022)