In einer U-Bahn-Station in New York seien am Dienstag mehrere Menschen durch Schüsse verletzt und Sprengsätze gefunden worden, berichten lokale Medien

Foto: Reuters

New York – In einer U-Bahn-Station in New York sollen am Dienstag mehrere Menschen durch Schüsse verletzt und Sprengsätze gefunden worden sein, berichten lokale Medien unter Berufung auf Quellen der Feuerwehr. Auch eine Polizeisprecherin bestätigte, dass ein Notruf eingegangen sei. Reuters und CNN berichtet von 13 Verletzten, die ins Krankenhaus eingeliefert worden sein sollen. Wie die Lage vor Ort also tatsächlich aussieht, ist noch unklar. Weitere Informationen folgen in Kürze. (Reuters, red, 12.4.2022)