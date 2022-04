Ein sensationelles MVP-Rennen

Vorbei sind die Zeiten, als die NBA ein exklusiver Klub für US-Amerikaner war, hie und da ein Spanier oder Argentinier rumwuselte und Detlef Schrempf von Dirk Nowitzki als einsamer Deutscher abgelöst wurde. Nirgends sieht man die Internationalisierung der besten Basketballliga der Welt so sehr wie am Rennen um den Titel des wertvollsten Spielers: Erstmals wird kein US-Profi unter den Top drei sein. Chancen auf den MVP haben nur der Serbe Nikola Jokic, der Kameruner Joel Embiid und Giannis Antetokounmpo (Bild), Grieche mit nigerianischen Wurzeln. Das Trio hat sensationelle Saisonen abgeliefert, die in anderen Jahren für die unumstrittene Favoritenrolle bei der Wahl gereicht hätten.

Vorjahres-MVP Jokic hat noch einen draufgelegt und als erster Spieler der Liga-Geschichte 2000 Punkte, 1000 Rebounds und 500 Assists gesammelt. Embiid hat den Verletzungsteufel einigermaßen exorziert, sich mit 30,6 Punkten pro Spiel die Scorer-Krone geholt und seine Philadelphia 76ers souverän in die Play-offs geführt. Und der "Greek Freak" ist der beste Basketballer der Welt und hat zahllose Spiele im Alleingang entschieden. Schaltet er in den sechsten Gang, ist Game over.