Laut Steinmeier hat die Ukraine einen Besuch von ihm abgelehnt. Foto: AP / Czarek Sokolowski

Berlin – Der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat sich enttäuscht gezeigt, dass die Ukraine einen Besuch von ihm in Kiew abgelehnt hat. Eigentlich hätten der polnische Präsident Andrzej Duda und er verabredet, zusammen mit den Kollegen aus Estland, Litauen und Lettland nach Kiew zu reisen, "um dort ein starkes Zeichen der europäischen Solidarität mit der Ukraine zu setzen", sagte Steinmeier am Dienstag am Rande eines Besuchs in Warschau. "Ich war dazu bereit. Aber offenbar – und ich muss das zur Kenntnis nehmen – war das in Kiew nicht gewünscht", fügte er hinzu.

Ein Statement von ukrainischer Seite gibt es bisher nicht. (Reuters, 12.4.2022)