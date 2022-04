In dieser Galerie: 2 Bilder Novak Djokovic verlor in Monte Carlo. Foto: Valery HACHE / AFP Thiem plant das Turnier in Estoril ein. Foto: AP Photo/Paul White

Estoril/Monte Carlo – Novak Djokovic ist bei seinem Comeback nach rund anderthalb Monaten Zwangspause früh gescheitert. Der 34 Jahre alte Weltranglistenerste aus Serbien musste sich nach einem Auftaktfreilos in der zweiten Runde des Mastersturniers in seiner Wahlheimat Monte Carlo Alejandro Davidovich Fokina mit 3:6, 7:6 (7:5), 1:6 geschlagen geben. Nach 2:55 Stunden verwandelte der Spanier seinen zweiten Matchball zum ersten Sieg im dritten Duell mit dem Favoriten.

Djokovic hatte zuvor aufgrund seiner Impfskepsis aussetzen müssen. Bei den Australian Open und den Mastersturnieren in Indian Wells und Miami durfte er nicht an den Start gehen.

Djokovic bleibt Nummer eins

Entsprechend "sehnsüchtig" hatte er dem Moment seiner Rückkehr und seinem erst zweiten Turnier der Saison entgegengefiebert. Er habe den Wettkampf vermisst, sagte Djokovic, Monte Carlo sei "der beste Ort, an dem ich wieder starten kann". Der zweimalige Turniersieger rechnete aber auch damit, nicht sofort auf seinem Topniveau zu sein. Das sollte sich gegen Davidovich Fokina dann auch bewahrheiten.

Trotz seines frühen Scheiterns in Monte Carlo wird Djokovic seine Führung in der Weltrangliste nicht verlieren. Der zweitplatzierte Daniil Medwedew muss derzeit wegen eines Leistenbruchs pausieren. Ob der Russe bis zu den French Open (22. Mai bis 5. Juni) fit wird, ist zumindest fraglich.

Thiem plant Estoril ein

Dominic Thiem wird heuer indes erstmals beim Turnier in Estoril antreten, das am 25. April beginnt. Die Veranstalter des ATP250-Sandplatzbewerbs teilten am Dienstag via Twitter die Vergabe einer Wild Card an den früheren Weltranglisten-Dritten mit. Genannt haben unter anderem auch Felix Auger-Aliassime (CAN), Cameron Norrie (GBR) und Diego Schwartzman (ARG).

Thiem hatte am 29. März, 280 Tage nach seiner Handgelenksverletzung, beim Challenger-Turnier in Marbella sein Comeback gegeben und in der ersten Runde verloren. Am Tag danach machte er einen positiven Corona-Test öffentlich. Am vergangenen Donnerstag wurde der Niederösterreicher (aktuell ATP-51.) nach eigenen Angaben erstmals wieder negativ getestet. (APA, sid, red, 12.4.2022)