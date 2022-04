Wolfgang Puck eröffnete sein erstes Lokal in Österreich. Foto: epa/swanson

Wolfgang Puck ist einer der weltweit bekanntesten Köche aus Österreich und betreibt ein Restaurant-Imperium mit über 100 Lokalen. Hierzulande musste man auf ihn lange warten. Am Dienstag wurde schließlich Wolfgang Puck Kitchen & Bar am Wiener Flughafen eröffnet, wo typische Puck-Gerichte und österreichische Küche auf den Tisch kommen.

Dem 1949 in Kärnten geborenen Puck war Kulinarik schon in die Wiege gelegt. Als Sohn einer Köchin reifte früh der Wunsch, diesen Weg einzuschlagen. Nach der Lehre kochte er in französischen Spitzenrestaurants, bevor er mit 24 Jahren in die USA ging. Er arbeitete in Indianapolis und wechselte bald nach Los Angeles, um im Restaurant Ma Maison die Hollywood-Elite zu bekochen. 1982 eröffnete er in West Hollywood mit dem Spago sein eigenes Lokal, wo er eines seiner Signature-Dishes – Pizza mit Räucherlachs – kreierte. Dem folgten weitere Lokale wie das Chinois on Main, in dem er die moderne Fusion-Küche miterfand.

Auf der Karte des 1997 nach Beverly Hills übersiedelten Spago – vorübergehend mit zwei Michelin-Sternen dekoriert – gibt es neben Gourmet-Pizzen auch Kalbswiener sowie die beliebten Tuna-Cones: mit Thunfischtatar gefüllte Stanitzel.

Es folgten viele weitere Lokale in den USA und international. Zusätzlich umfasst das Unternehmen eine Catering-Gruppe. Puck erhielt für TV-Auftritte einen Emmy, selbst bei den "Simpsons" war er als Gast zu sehen. 2017 durfte er seinen Stern auf dem Walk of Fame küssen, im Vorjahr erschien die Dokumentation "Wolfgang".

Seit 28 Jahren ist Puck für die Star-Verpflegung bei den Oscars verantwortlich. Die Kärntner Köchin Lisa Wieland war sieben Jahre lang für Puck tätig. Sie beschreibt ihn als Visionär und sehr guten Geschäftsmann. Als Koch sei er immer auf dem aktuellen Stand, der neben Traditionellem auch Neuem gegenüber aufgeschlossen ist. Er sei ein zwar strenger, aber großartiger Chef, der sich um seine Leute kümmere. "Puck holt auch das Team vor den Vorhang, ganz im Gegenteil zu manch anderen Küchenchefs", schwärmt Wieland. Auch an lautes Schreien in der Küche kann sie sich nicht erinnern. Er erzähle gerne Anekdoten von früher, ein bisschen "wie ein Großvater". Das ist er zwar noch nicht, zumindest aber Vater von vier Söhnen – zwei aus zweiter Ehe mit Barbara Lazaroff, zwei mit seiner dritten Ehefrau Gelila Assefa. Die werden – verriet Puck einem US-Magazin – hoffentlich einmal sein Unternehmen leiten. (Petra Eder, 12.4.2022)