Machte die Causa Cobra vergangene Woche mit einer Pressekonferenz selbst erst richtig groß: Kanzler Karl Nehammer (ÖVP).

Die Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt bestätigte dem STANDARD einen Bericht der Tageszeitung "Österreich", wonach in der Causa Cobra Ermittlungen wegen Amtsmissbrauchs eingeleitet wurden. Man habe einen entsprechenden Bericht an eine andere Staatsanwaltschaft weitergeleitet, heißt es.

Laut "Österreich" handelt es sich dabei um die Oberstaatsanwaltschaft Wien. Laut APA sei der Fall dann an noch eine weitere Staatsanwaltschaft weitergeleitet worden. Die Ermittlungen drehen sich aber weder um Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) noch um seine Ehefrau Katharina Nehammer.

Worum es in der Cobra-Affäre geht

In der vergangenen Woche wurde ausführlich über die sogenannte Cobra-Affäre berichtet. Sie begann damit, dass publik wurde, dass am 13. März 2022 zwei Personenschützer der Familie des Kanzlers betrunken einen Autounfall gebaut hatten.

Dann folgte ein anonymes Schreiben, indem ein vermeintlicher Cobra-Beamter Vorwürfe gegen die Familie des Kanzlers erhebt: unter anderem, dass sich Personenschützer in der Wohnung der Nehammers mit Katharina Nehammer betrunken haben sollen, aber auch, dass sie für private Zwecke eingespannt worden sein sollen. Außerdem behauptet der anonyme Schreiber, man habe versucht, den Unfall nachträglich zu vertuschen, indem die Dienstzeit der beiden manipuliert worden sie.

Kanzler sprach von Lügen

Ursprünglich wies Karl Nehammer in einer eigens einberufenen Pressekonferenz die erhobenen Vorwürfe als "glatte Lüge" zurück. Tag für Tag wurden allerdings mehr Ungereimtheiten publik, was den Ablauf des verhängnisvollen Tages betrifft, bis Ende letzter Woche schließlich Katharina Nehammer selbst mehreren Medien gegenüber bestätigte, dass sie mit den Personenschützern in der Wohnung angestoßen habe, allerdings nicht so ausgiebig, dass die Alkoholwerte der Personenschützer erklärbar wären.

Noch immer sind wesentliche Fragen ungeklärt, das betrifft vor allem den Vorwurf der Vertuschung. Katharina Nehammer bestritt die anonyme Anschuldigung, sie sei persönlich bei der Direktion für Spezialeinheiten aufgetaucht, um zu intervenieren. Gegenüber allen Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. (elas, jan, 12.4.2022)