Stylishes und Must-haves für diese Woche – zusammengefasst in einer Ansichtssache

Raus aufs Land!

Foto: Nathalie Mohadjer

Von der Wohnung in Paris in eine 400 Jahre alte Mühle bei Fontainebleau: Die Journalistin Estelle Marandon hat ihren Umzug zum Anlass genommen, ein üppig bebildertes Buch herauszubringen. So lässt sich’s vom französischen Landleben träumen!

Estelle Marandon, Gesa Hansen, Charlotte Huguet, "Coming Home to Nature: The French Art of Countryfication", Flammarion, 2022





Durch die Blume

Cardigan Foto: Hersteller

Um Cardigans kommen modisch Versierte derzeit nicht herum. Um grafische Blumenmuster auch nicht. Warum also nicht das Teil von Levi’s Red? 80 Euro

www.levi.com





An die Töpfe

"Kitchen Impossible" von Tim Mälzer Foto: Hersteller

Die neueste Staffel von Tim Mälzers "Kitchen Impossible" ist aus, zum Trost gibt es nun ein Buch mit Rezepten und Fotos aus der Sendung. 24,70 Euro

www.penguinrandomhouse.de





Rein ins Ohr

Ohrstecker Foto: Hersteller

Sie sehen aus, als seien sie aus der Serie "Bridgerton" herübergebeamt worden: roséfarbene Ohrstecker Dulcis von Swarovski. 150 Euro

www.swarovski.com





Hoch die Tassen

Espressotassen Foto: Hersteller

Das umbrische Unternehmen Brunello Cucinelli kann nicht nur Mode, sondern auch Keramik. Espressotassen im Set. 210 Euro

www.brunellocucinelli.com





Aus dem Teppich

Shopper aus Leinen Foto: Hersteller

Die deutsche Marke PB 0110 hat sich mit dem Label ___hagenkoetter zusammengetan: Herausgekommen ist ein weicher Shopper aus Leinen. Jedes Exemplar ein Unikat. 449 Euro

www.pb0110.de

(RONDO, 18.4.2022)