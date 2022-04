[Livebericht] US-Präsident Biden wirft Putin in der Ukraine "Völkermord" vor

[Menschenhandel] Ausbeutung: Die dunkelste Seite der Flucht

[Deutschland] Das Schweigen der Angela Merkel

[Ukraine] Selenskyj will pro-russischen Politiker Medwedtschuk gegen ukrainische Gefangene tauschen

[Video] Gudrun Harrer über Nehammers Putin-Besuch: "Es kommt einer Demütigung gleich"

[Coronavirus] Corona-Maßnahmen: Ihre Fragen von der Redaktion beantwortet

[Klimawandel] Kommt der Kuckuck künftig zu spät für seine fiesen Tricks?

[Unfall mit Folgen] Staatsanwaltschaft ermittelt in der Causa Cobra

[USA] Täter weiter flüchtig: 23 Verletzte nach Schüssen in New Yorker U-Bahn

[Grüne] Leonore Gewessler soll Vizechefin der Grünen werden

[Bildung] Pisa-Tests starten in Österreich nach den Osterferien

[Wetter] Erneut überwiegt der Sonnenschein und meist zeigt sich der Himmel sogar wolkenlos. Nur im Westen ziehen tagsüber auch zeitweise ein paar Wolken durch. Der Wind weht generell schwach bis mäßig, am Alpenostrand und in Niederösterreich auch lebhaft aus Ost bis Süd. Frühtemperaturen minus 1 bis plus 7 Grad, Tageshöchsttemperaturen 16 bis 24 Grad.

[Zum Tag] 1870: In New York City wird das Metropolitan Museum of Art gegründet.