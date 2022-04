Elon Musk hält den größten Anteil an Twitter-Aktien. Foto: AP / Susan Walsh

Ehemalige Aktionäre von Twitter klagen Tesla-Gründer Elon Musk in den USA. In einer Sammelklage, die bei einem Bundesgericht in Manhattan eingereicht wurde, behaupten sie, dass Musk "falsche und irreführende Aussagen und Auslassungen" gemacht hat. Der Tesla-Gründer habe es versäumt, bis zum 24. März offenzulegen, dass er in Twitter investiert habe, und damit gegen die Vorschriften des US-Wertpapiergesetzes gehandelt.

In der Klage wird ein nicht näher bezifferter Schadenersatz gefordert. Laut den Aktionären hat die verzögerte Offenlegung es Musk ermöglicht, mehr Twitter-Aktien zu niedrigeren Preisen zu kaufen, während er Aktionäre dazu verleitete, zu "künstlich aufgeblähten" Preisen zu verkaufen. (APA, 13.4.2022)