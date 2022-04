E-Tanken wird teurer. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/JUSTIN SULL

Als weltweit größter Hersteller von Elektroautos bietet Tesla seinen Kundinnen und Kunden auch eine eigene Ladeinfrastruktur. Besitzer der US-amerikanischen Fahrzeuge können dank einer nahtlosen Integration in das Navigationssystem ihre Routen entlang der Ladesäulen planen. In einigen Ländern wurde das System mittlerweile auch für andere Firmen geöffnet, etwa in den Niederlanden, Frankreich und Norwegen. Den Käuferinnen eigener Fahrzeuge versicherte das Unternehmen dabei stets, dass sie günstiger tanken werden als andere.

Dennoch werden nun auch Tesla-Fahrer zur Kasse gebeten. Pro Kilowattstunde fallen in Deutschland statt 48 künftig mindestens 50 bis 52 Cent an, berichtet "Golem". Auch aus Portugal berichten User, dass die kWh mittlerweile 56 Cent kostet. In den Niederlanden stiegen die Kosten laut "Teslamag" von 35 auf 45 Cent.

Wiederholte Erhöhung

Damit erhöht der Autohersteller seine Tankpreise dieses Jahr bereits zum zweiten Mal. Zuletzt berichteten Nutzer im März von höheren Rechnungssummen. In Österreich stieg der Preis laut dem Bericht damals von 36 auf 41 Cent pro Kilowattstunde, in Deutschland von 45 auf 48 Cent. Wie es bei der jüngsten Verteuerung in Österreich aussieht, ist unklar. (red, 13.4.2022)