John Lee möchte Hongkongs neuer Regierungschef werden. Ein Wahlprogramm hat er dafür nicht vorgelegt. Foto: AP / Kin Cheung

Hongkong – Der ehemalige Sicherheitschef von Hongkong, John Lee, ist der voraussichtlich einzige Kandidat für das Amt des Regierungschefs der Finanzmetropole. Lee gab am Mittwoch bekannt, er habe im Wahlkomitee die nötige Zahl an Unterstützern für seine Kandidatur erhalten. Die Wahl findet am 8. Mai statt, Gegenkandidaten gibt es nicht – Medienberichten zufolge auf Wunsch der Regierung in Peking.

Kandidatur ohne Wahlprogramm

Ohnehin wählt ausschließlich das Wahlkomitee den Regierungschef. Das Gremium mit seinen 1.500 Mitgliedern gilt als weitgehend Peking-treu. Theoretisch können bis Samstag noch weitere Kandidaturen eingereicht werden.



Ein Wahlprogramm hat der 64-jährige Lee Ka-chiu, wie sein chinesischer Name lautet, bisher nicht vorgelegt. Bei der Verkündung seiner Bewerbung in der vergangenen Woche gab er drei Prioritäten an: Er wolle "ergebnisorientiert" regieren, Hongkongs Wettbewerbsfähigkeit verbessern und die weitere Entwicklung der Stadt unterstützen.

Lee soll am 1. Juli die Nachfolge von Carrie Lam antreten. Als Sicherheitschef hatte er das harte Vorgehen der Sicherheitskräfte gegen die monatelangen Massenproteste der Demokratiebewegung im Jahr 2019 beaufsichtigt. Wie auch Lam steht er deshalb auf einer Sanktionsliste der USA. Später wurde er Lams Stellvertreter. (APA, 13.4.2022)