Kiew

Raketenteile treffen Wohnhaus: "Die Druckwelle hat mich aus dem Bett gedrückt"

In der ukrainischen Hauptstadt Kiew sind am frühen Morgen Raketenteile in ein Wohnhaus eingeschlagen. Die Teile stammen von einer abgefangenen Rakete und trafen die oberen Stockwerke des Hochhauses