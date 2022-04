Wer kennt das nicht – man bekommt eine Buchempfehlung von Bekannten, liest Rezensionen oder hat den Namen bestimmter Autorinnen und Autoren schon lange auf seiner Leseliste; doch sitzt man endlich mit dem Buch auf der Couch, das ach so toll sein soll und noch dazu von einem bekannten Autor oder einer von vielen geschätzten Autorin verfasst wurde, und beginnt zu lesen, muss man feststellen, dass man nicht so richtig in den Lesefluss kommt.

Auch dieses kleine Katzenbaby findet offenbar keinen Zugang zur Autorin oder zum Autor dieses Buchs. Foto: Anna Koberska Getty Images/iStockphoto

Natürlich kann es an genau diesem einen Buch liegen. Doch vor allem, wenn man vielleicht schon ein zweites oder drittes Buch eines gewissen Schriftstellers oder einer Schriftstellerin zu Hause im Buchregal stehen hat und sich plötzlich daran erinnert, auch diese nie fertig gelesen zu haben, merkt man: Die Autorin oder der Autor ist einfach nichts für einen, auch wenn man immer wieder versucht, einen Zugang zu deren oder dessen Werken zu finden. Das kann am Schreibstil liegen, an der Art, Geschichten aufzubauen, an den ähnlichen Personen, die vorkommen, aber auch an der Länge der Bücher oder generell den Themen, die die Autorin oder der Autor immer wieder aufgreift. "Anna_O" kennt das Problem:

Wie ist das bei Ihnen?

Zu welchen Autorinnen und Autoren finden Sie einfach keinen Zugang? Wissen Sie auch, weshalb das so ist? Legen Sie die Bücher dann weg, oder quälen Sie sich bis zum Ende durch, nur um das Buch gelesen zu haben? Und warum versuchen Sie das überhaupt? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 14.4.2022)