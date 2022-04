Greiml von Hütteldorf in den Ruhrpott. Foto: EPA/CHRISTIAN BRUNA

Der neue Arbeitgeber von Leo Greiml steht fest. Deutschlands Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat sich die Dienste des 20-jährigen Innenverteidigers gesichert. Greiml wechselt ablösefrei von Rapid zu den Königsblauen und erhält einen Dreijahresvertrag.

"Leo ist ein großes Talent und einer der besten österreichischen Fußballer seines Jahrgangs. Er passt charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft", beschrieb Sportdirektor Rouven Schröder den künftigen Schalker, der derzeit die finalen Reha-Schritte nach einem Kreuzbandriss absolviert.

Greiml durchlief die Akademie in St. Pölten und kam 57-mal für Grün-Weiß zum Einsatz. In der laufenden Saison absolvierte der U21-Teamspieler 20 Einsätze für Rapid, darunter auch Spiele in der Champions-League-Qualifikation und in der Europa League. "Ich bin den Verantwortlichen des FC Schalke 04 sehr dankbar für das Vertrauen und bin mir sicher, dass der Klub das optimale Umfeld für meine Entwicklung bietet", kommentierte er seinen Wechsel zum aktuellen Zweitliga-Tabellenführer.

Rapids Sportdirektor Zoran Barisic hatte Greimls Abgang bereits am Montag offiziell bestätigt: "Ich bedauere das sehr, da ich einerseits überzeugt bin, dass es für Leos Entwicklung wichtig gewesen wäre, wenn er zumindest die kommende Saison noch für uns spielt und da wir andererseits das schon vor seiner Verletzung vorgelegte sehr gute Angebot für eine Vertragsverlängerung in den letzten Monaten noch zwei weitere Male attraktiver für ihn gestaltet haben." (APA, sid, red, 13.4.2022)