Rom/Wien – Die Wiener Onlinenachhilfefirma Go Student plant nach einem seit November 2021 laufenden Soft Launch in den USA nun auch die Expansion in Italien. So kündigte das Unternehmen die Eröffnung eines Standorts in Rom an. Die Wahl fiel auf "The Hub der LVenture Group", einen der führenden Start-up-Beschleuniger in Europa, der bereits viele andere Technologieunternehmen auf dem Gelände des römischen Bahnhofs Termini beherbergt.

Standort in Mailand eröffnet

Go Student hat erst vor zwei Monaten einen Standort in Mailand eröffnet. "Diese zweite Investition in Italien ist ein weiterer Beweis für den Wunsch von Go Student, seine Präsenz in Italien zu verstärken und sich als führendes Unternehmen zu etablieren", sagt Ricardo Reinoso, Country-Manager Italien, der seit Beginn die Expansion von Go Student auf dem italienischen Markt vorantreibt.

"Rom hat ein großes Potenzial, und wir wollen es nutzen. Wir haben uns entschieden, hier ein neues Büro zu eröffnen, weil wir unsere Reichweite vergrößern und immer mehr jungen Menschen die Möglichkeit geben wollen, sich einem innovativen Unternehmen wie Go Student anzuschließen", so Reinoso.

Bereits 140 Mitarbeiter in Italien

Go Student beschäftigt bereits mehr als 140 Mitarbeiter in Italien. Derzeit werden jeden Monat mehr als 160.000 Lernsessions auf der Plattform gebucht, und der Sektor der Onlinenachhilfe boomt, wie das Unternehmen erklärt.

Aufbauend auf der bisherigen positiven Resonanz will das Start-up nun seine Präsenz am italienischen Markt festigen. Bis Dezember sollen mehr als 200 Mitarbeiter eingestellt werden. Für das Büro in Rom rechnet Go Student damit, dass es zu Jahresende mindestens 15 Mitarbeiter zählen wird.

Zu den neuen Positionen im italienischen Go-Student-Team gehören Vertriebsexperten, Customer-Care-Manager und Marketingspezialisten. Die Angebote in Italien richten sich vor allem an junge Berufstätige, aber auch an Hochschulabsolventen und Berufsanfänger. (APA, 13.4.2022)