Bregenz – In der Vorarlberger Gemeinde Schwarzach (Bezirk Bregenz) ist in der Nacht auf Mittwoch offenbar ein 35-jähriger Mann von seiner 37-jährigen Ehefrau mit einem Messer durch einen Stich in die Brust so stark verletzt worden, dass er noch an Ort und Stelle starb, gab die Polizei bekannt.

Die Tatverdächtige wurde demnach festgenommen und ist zur Tathandlung vollinhaltlich geständig. Mehr Informationen gibt es aktuell nicht. Für 14 Uhr ist eine Pressekonferenz der Polizei angekündigt. (red, 13.4.2022)