Mehr als vier Millionen bestätigte positive Ergebnisse gibt es in Österreich seit Pandemiebeginn. Foto: IMAGO/Xinhua

In Österreich haben die Behörden am Mittwoch 12.471 Corona-Neuinfektionen bestätigt. Damit gab es bisher 4.016.540 positive Testergebnisse. Mit Stand Mittwoch, 9.30 Uhr sind österreichweit 16.324 Personen mit Sars-CoV-2-Infektion verstorben, um 38 mehr als am Vortag, und 3.839.507 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.350 infizierte Personen in krankenhäuslicher Behandlung, davon 190 auf Intensivstationen.

Neuinfektionen in den Bundesländern seit der letzten Meldung:

Burgenland: 419

Kärnten: 380

Niederösterreich: 3.095

Oberösterreich: 1.899

Salzburg: 513

Steiermark: 1.263

Tirol: 536

Vorarlberg: 658

Wien: 3.708

(red, 13.4.2022)