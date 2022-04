Foto: Reuters / Wolfgang Rattay

Die Deutsche Telekom stockt auf dem Weg zu einer Übernahme der Mehrheit an T-Mobile US ihren Anteil an der US-Tochter weiter auf. Der deutsche Konzern erhöhe seine Beteiligung an der T-Mobile US auf 48,4 Prozent des Kapitals, teilte die Telekom am Mittwoch mit. Der Konzern erwerbe dazu weitere 21,2 Millionen T-Mobile US-Aktien von der Softbank Group für 2,4 Milliarden Dollar (2,2 Milliarden Euro). Das entspreche einem Durchschnittspreis je Aktie von 113 Dollar.

Die Aktien fallen der Deutschen Telekom über die Ausübung eines Teils der Call-Optionen auf Aktien von T-Mobile zu, die sie bereits 2020 mit Softbank vereinbart hatte. Zur Finanzierung des Aktienkaufs greife die Telekom auf einen Teil der rund vier Milliarden Euro zurück, die ihr aus dem Verkauf der T-Mobile Netherlands zugeflossen waren.