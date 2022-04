Eine ältere Aufnahme von Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Cobra-Direktor Treibenreif. Foto: APA/HERBERT NEUBAUER

Nachdem am Dienstag bekannt wurde, dass in der Causa Cobra – es geht um einen von betrunkenen Personenschützern der Kanzlerfamilie verursachten Unfall – Ermittlungen wegen des Verdachts auf Amtsmissbrauch eingeleitet wurden, scheint nun auch klar zu sein, gegen wen. Dem STANDARD liegt die Information vor, dass es sich um Bernhard Treibenreif, den Direktor des Einsatzkommandos Cobra, handeln dürfte. Treibenreif selbst will sich auf Anfrage des STANDARD dazu nicht äußern.

Treibenreif dürfte jedenfalls nun aus den Medien von den möglichen Ermittlungen gegen ihn erfahren haben. Wie DER STANDARD erfuhr, wird der konkrete Anfangsverdacht in der Sache von der Justiz erst geprüft, davon bekommen Betroffene in der Regel eigentlich noch gar nichts mit.

Er ist der einzige Beamte, der in dem anonymen Schreiben, das an die Öffentlichkeit ging, namentlich genannt wird. Dem Vernehmen nach ist dieses auch die Grundlage für die Ermittlungen. Darin wird Treibenreif vorgeworfen, "Jungoffiziere" der DSE (Direktion für Sondereinheiten) angewiesen zu haben, "den Vorfall so zu protokollieren, dass dieser außerhalb der Dienstzeit geschehen sei – das Dienstende also offiziell vorzuverlegen". Es gilt die Unschuldsvermutung. Offenbar wirkt das Schreiben in den Augen der Ermittler authentisch genug, um diesem Verdacht nun nachzugehen. Soweit bekannt, scheint Treibenreif der einzige Beamte zu sein, gegen den momentan in der Causa ermittelt werden dürfte.

Was zuvor geschah

Ursprünglich wies Karl Nehammer in einer eigens einberufenen Pressekonferenz die Vorwürfe als "glatte Lüge" zurück. Tag für Tag wurden allerdings mehr Ungereimtheiten publik, was den Ablauf des verhängnisvollen Tages betrifft, bis Ende letzter Woche schließlich Katharina Nehammer selbst mehreren Medien bestätigte, dass sie mit den Personenschützern in der Wohnung angestoßen habe, allerdings nicht so ausgiebig, dass dadurch die Alkoholwerte der Personenschützer erklärbar wären.

Noch immer sind wesentliche Fragen ungeklärt, das betrifft vor allem den Vorwurf der Vertuschung. Katharina Nehammer bestritt die anonyme Anschuldigung, sie sei persönlich bei der Direktion für Spezialeinheiten aufgetaucht, um zu intervenieren. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. (Jan Michael Marchart, Gabriele Scherndl, 13.4.2022)