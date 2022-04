Doskozil bei einer Sitzung des U-Ausschusses zur Commerzialbank Mattersburg im Dezember 2020. Foto: APA/ROBERT JAEGER

Die Ermittlungen der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen den burgenländischen Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) sind laut dessen Anwalt, Johannes Zink, eingestellt worden. Er könne "bestätigen, dass das Ermittlungsverfahren eingestellt wurde". Doskozil habe von Anfang an mit den Behörden voll kooperiert, sein Mobiltelefon zur Verfügung gestellt und dadurch die Ermittlungen beschleunigt.

Der Nachricht von der bereits erfolgten Einstellung widerspricht aber die WKStA auf STANDARD-Anfrage. Ein Vorhabensbericht zu den Ermittlungen sei an das Justizministerium versandt worden, heißt es von der Behörde. In einem nächsten Schritt müsste das Ministerium einen Erlass ausstellen, als Reaktion auf den Vorhabensbericht mit entsprechenden Empfehlungen der WKStA (Anklage oder Einstellung des Verfahrens). Der entsprechende Erlass ist bei der WKStA noch nicht eingegangen, weshalb man auch noch nicht von der Einstellung des Verfahrens sprechen könnte.

Zweiter Vorhabensbericht

Rechtsanwalt Zink beruft sich auf den Akteninhalt sowie diverse Mails des Justizministeriums an Journalisten, auch jene der APA. Darin heißt es, dass das Ministerium den übereinstimmenden Empfehlungen der WKStA und der Oberstaatsanwaltschaft Wien gefolgt sei und den Vorhabensbericht nach Befassung durch den Weisungsrat kürzlich genehmigt habe. Was im Vorhabensbericht empfohlen wurde, dazu gab es aus dem Justizressort jedoch kleine Informationen

Dass es sich dabei aber um eine Einstellung handeln soll, ergibt sich aus der Vorgeschichte. Die WKStA hat bereits vor längerem einen Vorhabensbericht ans Ministerium übersandt, empfohlen wurde die Einstellung des Verfahrens.

Damals erließ das Ministerium aber die Weisung, Doskozil (er war in den Ermittlungen nur als Zeuge befragt worden) müsse noch einmal vernommen werden, diesmal in seiner Rolle als Beschuldigter. Das ist laut Wissensstand des STANDARD auch geschehen, die Einvernahme dürfte recht rasch vorbei gewesen sein: Doskozil verwies damals nur auf seine Zeugenaussage. Mehr sagte er nicht.

ÖVP hatte angezeigt

Doskozil war nach Aussagen im Commerzialbank-U-Ausschuss in Eisenstadt von der ÖVP wegen mutmaßlicher Falschaussage angezeigt worden. Im Ausschuss widersprachen einander Doskozil und Helmut Ettl, einer der Vorstandschefs der Finanzmarktaufsicht (FMA), in Bezug auf die Informationsflüsse rund um die Schließung der Bank am 14. Juli 2020. Sowohl Doskozil als auch Ettl hatten in der Vergangenheit zurückgewiesen, im U-Ausschuss falsch ausgesagt zu haben. Die WKStA nahm Ermittlungen auf. (gra, luza, APA, 13.4.2022)