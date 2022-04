Erst kürzlich hat in den USA der jährliche "Tag der Haustiere" stattgefunden – einerseits um sich ihrer Anwesenheit zu erfreuen, andererseits um auf die vielen ausgesetzten Tiere in Heimen hinzuweisen. Doch für die meisten Tierbesitzerinnen und Tierbesitzer braucht es vermutlich keinen speziellen Tag, um ihre liebsten Mitbewohnerinnen und Mitbewohner zu feiern.

Kaninchen, Meerschweinchen oder Schildkröten zählen zu beliebten kleinen Haustieren. Foto: José Araújo Getty Images/iStockphoto

Für viele Menschen sind Haustiere ein fixer Bestandteil ihres Lebens. Ob beliebte haarige Vierbeiner wie Hunde oder Katzen, etwas kleinere Tiere wie Hamster, Kaninchen, Meerschweinchen, Vögel oder Mäuse oder etwas ausgefallenere wie Schlangen, Echsen und andere Reptilien – schon bei vielen Kindern entsteht der Wunsch, ein Haustier zu besitzen und sich darum zu kümmern.

Dabei sollte einem allerdings die Tragweite bewusst sein, was ein tierischer Zuwachs in der Wohnung oder dem Haus bedeutet. Nicht nur die tägliche Fürsorge für das Tier ist wichtig – also das Füttern, Pflegen und Beschäftigen –, sondern auch die bewusste Entscheidung, sich um das Tier zu kümmern, so lange es lebt. Auch die finanzielle Komponente sollte nicht außer Acht gelassen werden. Belaufen sich die Ausgaben bei kleineren und vor allem gesunden Tieren oft auf ein Minimum, kann es im Falle einer Erkrankung oder bei größeren Tieren wie Pferden oder Hunden durchaus teuer werden. Doch viele Menschen würden schlichtweg alles für ihre Haustiere tun, zählen diese doch zu ihren besten Freunden und Wegbegleitern.

Wie ist das bei Ihnen?

Welche Haustiere besitzen Sie? Seit wann sind diese Teil Ihres Alltags? Was sind die größten Vorteile, und mit welchen Herausforderungen sind Sie immer wieder konfrontiert? Tauschen Sie sich im Forum aus! (mawa, 15.4.2022)