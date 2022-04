Krieg in der Ukraine

6.801 Postings

Bereits mehr als 720 Tote im Kiewer Gebiet gefunden, heftige Kämpfe in Mariupol

Finnland will in den kommenden Wochen über einen Nato-Beitritt entscheiden. Die EU wird weitere 500 Millionen Euro für die Lieferung von Waffen an die ukrainischen Streitkräfte zur Verfügung stellen