Wiedersehen im herbstlichen New Yorker Central Park: Billy Crystal und Meg Ryan in "Harry und Sally", SWR, 1.00 Uhr. Foto: MDR / ARD Degeto

19.40 REPORTAGE

Re: Lockruf der Provinz – Die neue Lust aufs Land Die Corona-Krise hat den Wunsch von Großstädterinnen und Großstädtern nach mehr Platz, weniger Abgasen und Naturidyll verstärkt. Manche Dörfer wiederum werben gezielt neue Einheimische an, um ihre Gemeinschaft am Leben zu erhalten. Ein Gewinn für alle? Bis 20.15, Arte

20.15 DOKU & DISKUSSION

Das Geheimnis unseres Schlafs Der Schlaf ist zentral für unsere Gedächtnisleistung, er reguliert unsere Emotionen und stärkt unser Immunsystem. Doch was bedeutet guter Schlaf, und wie bekommen wir ihn? Im Anschluss diskutiert ab 21.00 Uhr Gert Scobel mit seinen Gästen zum Thema Was ist Zeit? Bis 22.00, 3sat

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Österreicher in der Ukraine Am Schauplatz hat vier Auswanderer in ihren Ursprungsheimatländern besucht und zeigt ihr Leben in Zeiten des Krieges in Österreich. Bis 22.00, ORF 2

22.00 AGENTENTHRILLER

James Bond 007 – Skyfall (USA/GB 2012, Sam Mendes) Mit Cyberterrorismus bekommt es Daniel Craig bei seinem dritten Einsatz als James Bond zu tun. Regisseur Sam Mendes (American Beauty) setzt bei seiner geschichtsbewussten Frischzellenkur der Bond-Reihe dennoch sehr auf physische Qualitäten und bringt den Geheimagenten an die Grenzen seiner körperlichen Leistungsfähigkeit. Bis 0.55, Vox

22.15 ABENTEUERFILM

Die Wikinger (The Vikings, USA 1958, Richard Fleischer) 1958 malte sich Hollywood die Welt der Wikinger in üppigem Technicolor aus. Gefilmt wurde großteils vor Ort in Norwegen, Kirk Douglas und Tony Curtis griffen beherzt zu den Schwertern, Janet Leigh bangte in Cinemascope. Bis 0.10, ORF 3

22.30 MAGAZIN

Eco Themen im ORF-Wirtschaftsmagazin sind Österreichs guter Draht nach Moskau, der Lockdown in Schanghai und der Verkaufsturbo Design. Bis 23.05, ORF 2

22.35 SERIE

In Therapie (6–10/35) (En thérapie, F 2021) Fünf Termine mit Psychoanalytiker Philippe Daysn (Frédéric Pierrot): die zweite Woche der neuen In Therapie-Staffel. Bis 0.35, Arte

23.05 TALK

Stöckl Ex-Gesundheitsminister Rudolf Anschober, Autorin Ariadne von Schirach, Kabarettistin Nina Hartmann sowie der Friseur Elyas Jamalzadeh und der Deutschlehrer Andreas Hepp mit ihrem Buch Freitag ist ein guter Tag zum Flüchten sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

1.00 ROMCOM

Harry und Sally (When Harry Met Sally ..., USA 1989, Rob Reiner) Eine eigene Tafel weist im legendären Katz’s Deli an der New Yorker Lower East Side auf jenen Tisch hin, an dem Meg Ryan einen Orgasmus vortäuschte. Mit Harry und Sally schuf Rob Reiner eine der quintessenziellen Romcoms der 80er-Jahre. Bis 2.30, SWR