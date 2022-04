Das E-Auto "Vision EQXX" schaffte bei der Probefahrt die 1.000 Kilometer am Stück. Foto: Mercedes-Benz

Der deutsche Autohersteller Mercedes-Benz will die psychologisch wichtige Marke von 1.000 Kilometern Reichweite knacken. In einem Praxistest gelang dies mit dem zu Jahresbeginn vorgestellten Prototyp "Vision EQXX". Das E-Auto sei der effizienteste Mercedes, der jemals gebaut worden sei, erklärte Vorstandschef Ola Källenius am Donnerstag. Der Autobauer sprach von einem Meilenstein in der Entwicklung von Elektrofahrzeugen.

Mercedes zufolge soll der Prototyp als "Blaupause für die Zukunft des Automobilbaus" dienen und in zwei bis drei Jahren Eingang in Serienmodelle finden. Das Fahrzeug setze Maßstäbe für Energieeffizienz durch verbesserte Batterietechnik, den Einsatz von Leichtbaumaterial, Reifen mit geringem Rollwiderstand sowie dank "weltbester Aerodynamik", erklärte Mercedes-Benz. Es wurde in einer Rekordzeit von nur 18 Monaten erfunden – im Vergleich zu 40 Monaten für Hauptmodelltypen. "Wir wollen in einem neuen Entwicklungszyklus unterwegs sein", sagte Entwicklungschef Markus Schäfer. "Die Formel heißt Geschwindigkeit."

Geringer Stromverbrauch im Fokus

Doch auf den Streckenrekord komme es weniger an als auf den geringen Stromverbrauch, betonte der Entwicklungschef. Denn weit fahren mit großen, schweren Batterien sei keine Kunst. Der Durchschnittsverbrauch der mit einer halben Tonne relativ leichten Batterien habe auf der elfeinhalb Stunden langen Fahrt von Sindelfingen über die Alpen an die Cote d'Azur 8,7 Kilowattstunden (kWh) pro 100 Kilometer betragen.

Übertragen auf Verbrennermotoren wäre das ein Verbrauch von rund einem Liter. Derzeit brauchen Elektroautos laut Mobilitätsdienstleister DKV im Schnitt 15 kWh pro 100 Kilometer. Bei den schweren Mercedes-Premiummodellen sind es Schäfer zufolge im Straßenbetrieb gut 20 kWh. In der Serienproduktion solle es "in Richtung zehn" heruntergehen.

E-Autos mit hoher Reichweite

Bedenken über zu geringe Reichweite halten neben hohen Preisen und zu wenig Lademöglichkeiten viele Verbraucher noch vom Umstieg auf emissionsfreie Elektroautos ab. Mehrere Firmen arbeiten an Lösungen. Das US-Start-up Our Next Energy erprobte seine Batterie mit einem Tesla Model S im Dezember und kam damit 1.210 Kilometer weit. Der chinesische Elektroautobauer Nio stellt 1.000 Kilometer pro Akkuladung für sein Serienmodell ET7 in Aussicht.

Unter den derzeit gängigen Elektroautos kommt die Mercedes-Luxuslimousine EQS nach einer Übersicht des Vergleichsportals Carwow auf die größte Reichweite mit bis zu 768 Kilometer, gefolgt vom Tesla Model S Long Range mit bis zu 652 Kilometer. Die Ultralangstrecke bei niedrigen Temperaturen und 90 Stundenkilometern Durchschnittstempo habe Mercedes-Benz als erster Autobauer geschafft, sagte Schäfer. (Reuters, red, 14.04.2022)