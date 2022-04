16 Punkte und neun Rebounds von Pöltl bei 103:113 in New Orleans – "Quote im Abschluss nicht gut genug"

Jakob Pöltl kann den Urlaub planen. Foto: APA/AFP/GETTY IMAGES/Sean Gardne

New Orleans (Louisiana) – Die San Antonio Spurs sind am Mittwoch (Ortszeit) in der als Play-in bezeichneten Play-off-Qualifikation der National Basketball Association (NBA) in der ersten Runde ausgeschieden. Ein 103:113 bei den New Orleans Pelicans bedeutete das vorzeitige Saisonende. Jakob Pöltl verbuchte 16 Punkte, neun Rebounds, zwei Steals und je einen Assist sowie Block in 31:13 Minuten auf dem Parkett.

San Antonio kämpfte sich nach einem 64:85 vier Minuten vor Ende des dritten Viertels ins Spiel zurück. Näher als auf 91:97 kamen die Texaner jedoch nicht mehr heran.

"Wir konnten ihre Scorer (jene der Pelicans, Anm.) in den ersten drei Vierteln nicht wirklich bremsen und gerieten mit bis zu 21 Punkten in Rückstand", analysierte Pöltl die Niederlage. "Im Schlussabschnitt haben wir großartig verteidigt, und wir konnten auf sechs Zähler herankommen. Unsere Quote im Abschluss war über das gesamte Spiel gesehen aber einfach nicht gut genug. Wir haben gekämpft, konnten aber leider nicht unsere Top-Leistung abliefern", resümierte der 26-jährige Wiener enttäuscht.

Die Pelicans wurden von CJ McCollum angeführt, der schon zur Halbzeit 27 Punkte auf dem Konto hatte und am Ende mit 32 bilanzierte. Jonas Valanciunas, Pöltls ehemaliger Center-Kollege bei den Toronto Raptors, erzielte 22 Zähler und 14 Rebounds, Topscorer der Spurs, die wie im vergangenen Jahr in der ersten Play-in-Runde ausschieden, war Devin Vassell mit 23 Punkten. (APA, 14.4.2022)

NBA-Ergebnisse vom Mittwoch (Play-in, erste Runde):

Atlanta Hawks – Charlotte Hornets 132:103