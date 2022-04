Die Voest schlägt ihr Sorgenkind in Texas los, Arcelormittal übernimmt 80 Prozent des Eisenpelletswerks in Corpus Christi. Das bringt sogar 280 Millionen Euro Buchgewinn

Vom Eigentümer zum Finanzinvestor: Voestalpine reduziert ihren Anteil am HBI-Werk in Corpus Christi auf 20 Prozent und gibt damit Risiko ab. Foto: Imago Images / Xinhua

Wien/Linz – Nun ist es fix: Die Voestalpine verkauft ihr Werk in Corpus Christi – DER STANDARD berichtete exklusiv. Käufer ist der Branchenriese Arcelormittal. Den durch den Verkauf der 2016 in Betrieb genommenen Direktreduktionsanlage zur Herstellung von Eisenpellets generierten Liquiditätszuwachs gab Voestalpine-Chef Herbert Eibensteiner am Donnerstag mit rund 610 Millionen Euro an.

Der Verkaufspreis ist damit höher als der Buchwert. Nach zwei Sonderabschreibungen stand das Werk in Corpus Christi zuletzt mit 448 Millionen Euro in den Büchern. Zur Erinnerung: Die Investitionskosten betrugen 870 Millionen Euro statt wie veranschlagt 550 Millionen.

Den nun erzielten Buchgewinn bezifferte der Voestalpine-Generaldirektor mit rund 280 Millionen Euro. Der Großteil davon werde im Jahresabschluss 2021/22 verbucht (per 30. März), der Rest nach dem Closing in ein paar Monaten.

Eiserne Reserve

Mit der neuen Partnerschaft – die Voest behält 20 Prozent an dem an Kostenüberschreitungen und Unwägbarkeiten reichen Standort – sichere sich Voestalpine langfristig die Lieferung von 420.000 Tonnen Eisenpellets für den Eigenbedarf an den Standorten Linz und Donawitz. Das ist notwendig, um die Dekarbonisierung des Stahl- und Verarbeitungskonzerns voranzutreiben.

Überschwemmungen, Staubentwicklung und viel höhere Baupreise trieben die Kosten für das Voest-Werk am Golf von Mexiko enorm in die Höhe. Foto: Imago Images / Xinhua

Der Wert ("Enterprise Value") der nun an den luxemburgisch-indischen Stahlriesen Arcelormittal verkauften Voestalpine Texas Holding wird mit rund 900 Millionen Euro angegeben. Der Verkaufserlös erlaubt die Ankündigung eines besseren Ausblicks im soeben beendeten Geschäftsjahr 2021/22: Der erwartete operative Gewinn (Ebitda) wird von bis zu 2,2 Milliarden auf knapp 2,3 Milliarden Euro erhöht. Der Anstieg sei auch deshalb so deutlich, weil man gestiegene Rohstoffkosten an Kunden habe weitergeben können.

Spotmarktrisiko minimiert

Die Voest schlägt damit ihr langjähriges Sorgenkind los, das zwar durchgehend ein positives operatives Ergebnis (Ebitda) geschrieben habe, im Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) aber im Durchschnitt der Jahre immer negativ gewesen sei, wie Eibensteiner in einer Telefonkonferenz am Donnerstag einräumte. Kaum gute Ergebnisse, das sei auch der Grund für den jetzigen Verkauf.

Zudem reduziere man durch den mehrheitlichen Verkauf der Anlage am Golf von Mexiko das Spotmarktrisiko aus dem Verkauf des "Hot Briquetted Iron" (HBI) aus Corpus Christi. HBI ist zwar ein gefragter Rohstoff, aber drei Viertel des mit zwei Millionen Tonnen angegebenen Ausstoßes des HBI-Werks müssen am Weltmarkt verkauft werden. Dieses Risiko sei man nun los. Dass die nach Europa verschiffte Menge zu gering bemessen sein könnte für den Eigenbedarf, stellt Eibensteiner in Abrede. "Wir konzentrieren uns auf Stahlherstellung", nicht auf die Produktion von Vormaterial. Die ursprünglich geplanten 500.000 Tonnen wären gerade einmal eine halbe Schiffsladung mehr. (Luise Ungerboeck, 14.4.2022)