Userinnen und User haben im März 2022 laut Zahlen der Österreichischen Webanalyse (ÖWA) insgesamt 5.620.315 Stunden auf derStandard.at verbracht. Screenshot: Standard

Wien – Insgesamt 5.620.315 Stunden haben die Userinnen und User im März 2022 auf derStandard.at verbracht. Das weist die am Donnerstag veröffentlichte Österreichische Webanalyse (ÖWA) aus. Die Zahlen, die hier verglichen und in der Hauptansicht der Grafik abgebildet werden, beziehen sich auf die Kategorie Einzelangebote. Die Dachangebote sind zusätzlich in der Grafik abrufbar.

Usetime pro Visit

Mit 7:25 Minuten erzielte der STANDARD die höchste Usetime pro Visit unter den großen heimischen Medienangeboten. Dahinter finden sich orf.at mit 7:20 Minuten und krone.at mit 6:02 Minuten. Zum Vergleich: Oe24.at kommt auf 3:53 Minuten und heute.at auf 3:42 Minuten.

Bei der Verweildauer kam Österreichs größte Nachrichtenseite, orf.at, im März auf rund 17,63 Millionen Stunden und krone.at auf rund 6,93 Millionen Stunden. Bei heute.at waren es 2,75 Millionen Stunden, bei kurier.at 1,64 Millionen Stunden und bei oe24.at 1,4 Millionen Stunden.

Unique User

DER STANDARD kam im März in der Kategorie Einzelangebote auf 3.309.447 Unique User. Orf.at werden 4,97 Millionen bescheinigt, heute.at 3,96 Millionen und krone.at 3,46 Millionen.

Visits

Im März erreichte DER STANDARD 45.467.718 Visits. Bei orf.at waren es 144,25 Millionen, bei krone.at 68,97 Millionen und bei heute.at 44,44 Millionen.

Chrome vor Safari

Die ÖWA misst auch die Nutzung von Browsern in Österreich. An der Spitze liegt Chrome mit 51,1 Prozent. Safari kommt mit 22,1 Prozent auf Platz zwei, gefolgt von Samsung Browser mit 7,9 Prozent und Firefox mit 7,8 Prozent. Insgesamt 23,5 Prozent der Page-Impressions im März entstanden durch Desktop-Nutzung und 76,5 Prozent durch mobile Zugriffe (mobile Websites und Apps), 47,4 Prozent davon ausschließlich über Apps. Bei den mobilen Betriebssystemen führen Android mit 67,2 Prozent und iOS mit 17,5 Prozent.

Im März haben 92 Einzelangebote, 30 Dachangebote und drei Vermarktungsgemeinschaften an der ÖWA teilgenommen. (red, 14.4.2022)