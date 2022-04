Paus sitzt seit 2009 für die Grünen im Bundestag und wird dem linken Parteiflügel zugeordnet. Foto: IMAGO / Metodi Popow

Berlin – Neue Bundesfamilienministerin soll Medienberichten zufolge die Berliner Grünen-Bundestagsabgeordnete Lisa Paus werden. Sie trete damit die Nachfolge der zurück getretenen Amtsinhaberin Anne Spiegel an, berichten die ARD, der "Spiegel" und das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) am Donnerstag unter Berufung auf Parteikreise. Paus werde wie Spiegel dem linken Parteiflügel zugerechnet. Sie ist 53 Jahre alt, stammt aus Nordrhein-Westfalen und sitzt seit 2009 im Bundestag. Die Entscheidung solle am Donnerstagnachmittag bekannt gegeben werden, hieß es. (Reuters, 14.4.2022)