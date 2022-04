Die Maske fällt. Foto: APA/HANS PUNZ

Zwei Tage noch, dann sind die aktuellen Corona-Maßnahmen wieder Geschichte. Tagelang wurde im Gesundheitsministerium an der Verordnung gefeilt und mit dem Koalitionspartner verhandelt, am Donnerstag am frühen Nachmittag wurden die neuen Regeln dann präsentiert.

Sie sehen weitereichende Lockerungen vor: So wird laut Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) die Maske künftig nur noch in Öffis samt Haltestellenbereichen und für Kunden und Kundinnen in Supermärkten bzw. dem lebensnotwendigen Handel Pflicht sein, dazu auch in Apotheken und bei Ärzten. Das heißt, im restlichen Handel und auch in Kultur- und Freizeiteinrichtungen fällt die Maske. Das Personal muss dann Maske tragen, wenn es keine anderen geeigneten Schutzmaßnahmen, aber Kontakt mit anderen gibt.

In Krankenhäusern und Altenheimen gilt künftig Maskenpflicht und 3G. All das tritt am 16. April in Kraft und soll bis 8. Juli gelten Auch die Wahlfreiheit, in bestimmten Bereichen 3G zu verhängen, fällt ab Samstag. Rauch sprach in dem Zusammenhang von "Klarheit und Planungssicherheit über einen längeren Zeitraum".

Was momentan gilt und wie es in Wien weitergeht

Derzeit gilt noch eine Maskenpflicht in allen Innenbereichen, die Regel stammt aus einer Zeit, in der die Infektionszahlen um ein Vielfaches höher waren als jetzt. In Clubs und bei größeren Veranstaltungen haben Betreiber oder Betreiberinnen außerdem momentan noch die Wahl zwischen Maskenpflicht und 3G, ob das so bleibt, ist offen.

In Wien gelten bekanntlich strengere Regeln, da gilt in der Gastronomie generell 2G. Die Hauptstadt wartet im Normalfall ab, welches Grundgerüst der Bund vorgibt, bevor sie ihre eigenen Regeln festlegt. Die Stadt hat ihrerseits eine Pressekonferenz für 14.30 Uhr angekündigt. Sprechen werden Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und der Medizinische Direktor des Wiener Gesundheitsverbunds, Michael Binder.

Neue Regeln auch für grünen Pass

In der neuen Verordnung wird auch geregelt, wie lang der grüne Pass künftig gelten soll, immerhin läuft er bei den Ersten bereits aus. Er gilt momentan für doppelt Geimpfte 180 Tage, für dreifach oder öfter Geimpfte 270 Tage. Die Gültigkeit des grünen Passes für dreifach Geimpfte wird in Zukunft auf zwölf Monate verlängert, für zweifach Geimpfte oder Genesene gilt er sechs Monate lang.

Das Nationale Impfgremium (NIG) empfiehlt in seiner aktuellen Einschätzung die vierte Impfung momentan nur für Risikogruppen. Das gilt für über 80-Jährige allgemein und für über 65-jährige mit Vorerkrankungen. Sie sollen frühestens vier Monate, idealerweise ein halbes Jahr nach dem dritten Stich noch einmal immunisiert werden. (elas, 14.4.2022)