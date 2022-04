Gesundheitsminister Johannes Rauch (Grüne) präsentiert am Donnerstag neue Regeln. Foto: Reuters / Leonhard Föger

Zwei Tage noch, dann sind die aktuellen Corona-Maßnahmen wohl Geschichte. Seit Tagen wird im Gesundheitsministerium an jener Verordnung gefeilt, die regelt, wie es danach weitergeht, nun ist sie dem Vernehmen nach fertig. Um 13 Uhr steht am Donnerstag jedenfalls ein Pressetermin im Gesundheitsministerium an.

Bekanntlich gilt momentan noch eine Maskenpflicht in allen Innenbereichen, die Regel stammt aus einer Zeit, in der die Infektionszahlen um ein Vielfaches so hoch waren wie jetzt. Eine Einschränkung der Maskenpflicht gilt als wahrscheinlich, allen voran der Handel hat sich in den letzten Tagen für lockerere Maßnahmen ausgesprochen. In der neuen Verordnung wird auch geregelt, wie lang der grüne Pass künftig gelten soll, immerhin läuft er bei den Ersten bereits aus. (elas, 14.4.2022)