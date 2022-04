Die enorme Inflation von 7,5 Prozent in der Eurozone setzt die EZB unter Druck. Auf das Ende der Anleihenkäufe werden wohl ab September Zinserhöhungen folgen

Auch wenn es wohl nicht so gemeint war: Der Daumen von EZB-Chefin Christine Lagarde gibt die Richtung für die Zinsentwicklung in der Eurozone vor – nämlich nach oben. Foto: EPA/RONALD WITTEK

Es ist ein sehr schmaler Grat, auf dem sich die Europäische Zentralbank (EZB) im Frühjahr 2022 bewegt. Auf der einen Seite lauern die Gefahren einer überbordenden Inflation, die im März mit 7,5 Prozent den höchsten Wert seit Beginn der Aufzeichnungen Anfang der 1990er-Jahre erreichte, was nach einer Straffung der noch immer sehr expansiven Geldpolitik verlangt. Andererseits erodieren seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs die Wachstumsaussichten in Europa, was gegen eine Straffung der Zinszügel spricht. Wie will die Notenbank diesen Spagat meistern?

"Damit steht die Geldpolitik vor einem Zielkonflikt zwischen Preis- und Produktionsstabilisierung, wie er in ähnlicher Weise im Zuge der beiden Ölpreisschocks 1973 und 1979 aufgetreten war", heißt es in einem am Mittwoch veröffentlichten Gutachten führender Wirtschaftsforschungsinstitute für die deutsche Regierung. Ihnen zufolge wird die EZB ihre Geldpolitik dabei "zaghafter" straffen als die US-Notenbank Fed, die bereits im März mit der ersten Zinserhöhung seit der Corona-Pandemie vorgelegt hat.

Leitzins unangetastet

Wie erwartet haben die Frankfurter Währungshüter am Donnerstag den Leitzins bei null Prozent belassen, wo er bereits seit März 2016 verharrt. Auch der Strafzins für Bankeinlagen von minus 0,5 Prozent wurde nicht angetastet. Bei den Wertpapierkäufen ist das Corona-Notprogramm Pepp im März ausgelaufen, das reguläre Anleihenkaufprogramm App soll im Sommer abgeschlossen werden. Wie es in weiterer Folge mit den Zinsen weitergehen soll, wird EZB-Chefin Christine Lagarde am Nachmittag bekanntgeben.

Das Auslaufen der Wertpapierkäufe gilt als Voraussetzung für Zinserhöhungen, die Lagarde zufolge "einige Zeit nach" deren Ende erfolgen könnten. Im März blieb sie noch sehr schwammig, was damit gemeint sein könnte – nämlich ihr zufolge wenige Wochen bis einige Monate. Überwiegend herrscht jedoch die Erwartung, dass nach etlichen anderen Notenbanken auch die EZB noch heuer an der Zinsschraube drehen wird.

Ende der Minuszinsen

"Mit einer Erhöhung der Leitzinsen im Euroraum sei erst im September oder sogar im vierten Quartal dieses Jahres zu rechnen", geht aus dem Gutachten der deutschen Wirtschaftsforscher hervor. Die Institute gehen zudem davon aus, dass der Strafzins für Banken – zeitgleich mit dem ersten Zinsschritt – auf null gehievt wird: "Somit wird noch für das laufende Jahr ein Ende der negativen Notenbankzinsen erwartet." Bis 2023 soll der Leitzins bis auf ein Prozent steigen.

"Der Markt rechnet mit zwei Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte bis Ende des Jahres, was uns ein vernünftiges Szenario zu sein scheint", sagt Konstantin Veit, Fondsmanager beim Anleihenspezialisten Pimco. Da sich die EZB mehr Sorgen um die Inflationsaussichten als um das Wachstum mache, werde sie sie den Prozess der Normalisierung der Geldpolitik weiter vorantreiben – beginnend mit einer Zinserhöhung um einen viertel Prozentpunkt im September. Um die Wirtschaft trotzdem am Laufen zu halten, sieht Veit die Staaten der Eurozone in der Pflicht, die mit gezielter Fiskalpolitik die private Nachfrage unterstützen sollten. (Alexander Hahn, 14.4.2022)