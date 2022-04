Jetzt war es lange ruhig um die ewige Stadt, die vor Pandemiezeiten zu den beliebtesten Destinationen für Touristen aus der ganzen Welt zählte. Die Corona-Krise hat Rom, wie viele andere Städte auch, zeitweise zur regelrechten Geisterstadt gemacht. Nun, mehr als zwei Jahre nach Ausbruch der Pandemie, kehren die Menschen schön langsam wieder zurück, um Rom zu besuchen.

Das Kolosseum ist das größte je gebaute Amphitheater der Welt und steht bei vielen auf dem Reiseplan. Foto: imago images/UIG

Dabei stehen bei vielen die Klassiker auf dem Plan – vom Kolosseum, dem Forum Romanum, der Scalinata di Trinità dei Monti, auch als Spanische Treppe bekannt, dem Trevibrunnen, oder dem Petersdom: In kaum einer anderen Stadt ist die Dichte an Sehenswürdigkeiten so groß wie in der italienischen Hauptstadt. Aber nicht nur antike Ruinen, auch weltberühmte Museen und Kunstwerke gibt es zu besichtigen – unter anderem die Fresken Michelangelos in der Sixtinischen Kapelle.

Rom bietet aber weit mehr, als die üblichen Attraktionen. So lässt es sich auf den zahlreichen Plätzen oder kleinen Gassen ausgezeichnet essen und trinken. Wer raus aus dem Trubel möchte, hat die Möglichkeit, einen ausgedehnten Spaziergang oder eine Radausfahrt auf der Via Appia zu machen. Auch einem Strandtag am nahegelegenen Lido di Ostia steht nichts im Weg.

Welche Empfehlungen haben Sie für Rom-Reisende?

Was muss man unbedingt gesehen und gemacht haben, was kann man sich auch sparen? Wo kann man besonders gut essen gehen? Welche Geschäfte und Aktivitäten können Sie empfehlen? Und welche Tagesausflüge sollte man keinesfalls auslassen? Teilen Sie Ihre Erfahrungen und Tipps im Forum! (mawa, 19.4.2022)