Vicky Krieps in Marie Kreutzers Sisi-Film "Corsage". Foto: Film AG/Robert Brandstätter

Die österreichische Filmemacherin Marie Kreutzer schmückt die 75. Filmfestspiele Cannes. Ihre neueste Arbeit "Corsage", bei der sie die gealterte Habsburger-Monarchin Elisabeth in den Mittelpunkt rückt, ist Teil der Reihe "Un Certain Regard". Das teilte Festivalchef Thierry Fremaux am Donnerstag bei der Präsentation des diesjährigen Programms mit. Insgesamt wurden am Donnerstag 47 Filme in den verschiedenen Reihen vorgestellt, mehr sollen in den kommenden Wochen folgen.

Tom Cruise kommt auch

Im Wettbewerb um die Goldene Palme finden sich neue Arbeiten von Jean-Pierre Dardenne und Luc Dardenne ("Tori and Lokita") oder David Cronenberg, der "Crimes of the Future" an der Côte d'Azur vorstellen wird. Außerdem rittern Filmemacher wie Ruben Östlund, Claire Denis, Kirill Serebrennikow oder Valeria Bruni Tedeschi um die begehrten Auszeichnungen.

Außerhalb des Wettbewerbs werden so bekannte Namen wie Tom Cruise, der seine "Top Gun"-Fortsetzung "Maverick" vorstellen wird, oder Baz Luhrmann vor Ort sein. Der US-Regisseur präsentiert sein "Elvis"-Biopic. Eröffnet wird das Festival von Michel Hazanavicius' "Z (comme Z)". Für die diesjährige Ausgabe, die von 17. bis 28. Mai stattfinden wird, wurden laut Fremaux mehr als 2.200 Filme gesichtet. (APA, 14.4.2022)