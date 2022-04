Ein Youtuber zeigt in neuen Videos, wie sich die Bossgegner in direkten Auseinandersetzungen schlagen

Die Boss-Gegner in "Elden Ring" sind nicht nur aufgrund ihres Aussehens furchterregend. Foto: From Software

Das Open-World-Game Elden Ring ist nicht nur aufgrund seines kommerziellen Erfolgs in aller Munde, sondern auch wegen seines knüppelharten Schwierigkeitsgrads. Speziell die Bossgegner verursachten bereits bei Millionen Spielern nicht nur Schweißperlen auf der Stirn, sondern auch zahlreiche Falten des Ärgers.

Der Youtuber Garden of Eyes wird deshalb vielen Spielern von Elden Ring mit seiner neuen Videoserie "Boss vs Boss" Gefühle der Zufriedenheit bescheren, sieht man darin doch die bedrohlichen Endgegner des Spiels, wie sie in Duellen gegeneinander antreten.

Spoiler

Wer noch nicht alle Bosse des Spiels gesehen hat und sich die Vorfreude nicht nehmen lassen will, der sollte hier nicht weiterschauen. Alle anderen freuen sich darüber, die massiven Angriffe von Malenia oder Maliketh einmal nicht gegen sich selbst, sondern gegen einen anderen Boss fliegen zu sehen.

Garden of Eyes

Garden of Eyes

Garden of Eyes

Der Youtuber hatte solche Bosskämpfe bereits in Bloodborne inszeniert und erklärt auf seiner Patreon-Website, wie viel Arbeit die Erstellung dieser Videos sei. "Diese Videos zu machen benötigt das Modifizieren und Herumgraben in den PS4-Dateien des Spiels", schreibt Garden of Eyes. Es sei ein "tiefgreifendes Wissen bestimmter Formate und Werkzeugen nötig", um diese Kämpfe auf diese Weise zeigen zu können. (red, 14.4.2022)