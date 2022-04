Zum ersten Mal in ihrer 500-jährigen Geschichte öffnen die Procuratie Vecchie am Markusplatz ihre Tore für Besucher

In dieser Galerie: 2 Bilder Das Gebäude, dessen bogenförmige Fassade sich über die gesamte Länge der Nordwestseite des Markusplatzes erstreckt, ist der Hauptsitz des italienischen Versicherungsriesen Generali und wird auch die neue soziale Stiftung "The Human Safety Net" beherbergen. Foto: EPA/ANDREA MEROLA Innenansicht nach der Restaurierung: Die Procuratie Vecchie gelten als eines der bedeutendsten Werke der italienischen Renaissance-Architektur des 16. Jahrhunderts. Foto: APA/AFP/TIZIANA FABI

Allein in den ersten 48 Stunden, nachdem angekündigt wurde, dass die Procuratie Vecchie, die Alten Prokuratien, auf dem Markusplatz in Venedig ab dem 8. April für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht würden, seien 2.000 Buchungen eingegangen. Das berichtet die italienische Nachrichtenagentur Ansa.

Der Grund für diesen Ansturm? Es ist das erste Mal in seiner 500-jährigen Geschichte, dass der markante, 152 Meter lange Bau, der den Markusplatz auf einer Seite begrenzt, seine Tore für Besucherinnen und Besucher öffnet. Bis ins 16. Jahrhundert war er der Sitz der venezianischen Baubehörde, die als Procuratie bezeichnet wurde. Das Amt der Prokuratoren galt als besonders prestigeträchtig. Später zog die Baubehörde in das gegenüber errichtete Gebäude, die Neuen Prokuratien.

Architektur und Ausstellung

Die Procuratie Vecchie sind seit 1832 der Sitz der Assicurazioni Generali in Venedig. Die Versicherungsgesellschaft ließ das Gebäude in den vergangenen fünf Jahren aufwändig renovieren, heißt es bei der Ansa. Das Projekt leitete der Stararchitekt David Chipperfield.

Neben dem beeindruckenden Gebäude gibt es im ersten Stock die Dauerausstellung The World of Potential zu sehen. Diese befasst sich mit sozialen Kompetenzen durch Technologie. "Die Ausstellung bietet den Besuchern ein fesselndes und interaktives Erlebnis, um ihr eigenes persönliches Potenzial zu verstehen und zu nutzen, ihre Charakterstärken zu erforschen und zu lernen, die besten Eigenschaften in den Menschen um sie herum zu sehen", liest man auf der Website von "The Human Safety Net" einem Projekt der Generali-Stiftung. Dabei handelt es sich um ein Projekt, das gefährdeten Menschen und Familien hilft, darunter auch Flüchtlingen.

Wer die Alten Prokuratien besuchen möchte, sollte vorab online reservieren. Das Ticket für einen Erwachsenen kostet zwölf Euro. (red, 14.4.2022)