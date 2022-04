Der Westen macht clubkulturtechnisch ordentlich was her. Ein Mini-Spezial zu Innsbruck

Die Komponistin, DJ und Kuratorin Abu Gabi ist zu Besuch in der pmk in Innsbruck und sorgt für "eine progressive Kraft zwischen Noise und radikaler Bassschwingung".

Foto: Philippe Gerlach

Servus aus Innsbruck, darf ich Sie hierher entführen? Mich verschlägt es immer wieder in die bergige Hipsterstadt. Auch clubkulturtechnisch macht der Westen so einiges her. Die Innsbrucker Clubcomission, Kulturkollektiv Contrapunkt, das Kollektiv und die Partyreihe "Club against reality" oder der Tante Emma Club sind schon mal Gemische, die vorbildlich für gutes Feiern stehen. Ein Mini-Spezial.

Freitag, 15.4.

David Preith arbeitet im Club pmk. und ist Teil der Clubcomission und von Contrapunkt. Von ihm hab ich einige Tipps, etwa dass Slatbrennt in der Bäckerei Kulturbackstube spielt – und dass bei ihm in der pmk zwei afrikanische Acts geladen sind. Noise-Rap und experimenteller Metal treffen auf die Künstlerin Abu Gabi. In der Tante Emma wird es technoid, Anemone kommt auch aus Wien zu Besuch und unterstützt Damian von Erckert und die Patagonia Boys. Im Aztec spielen "Einklang Recordings" auch House. In Wien soll das "What about later"-Event im Loft erwähnt werden, wo man sich Gedanken um die ökologische und soziale Zukunft macht und auch im Wohnzimmer den "Female DJ-Newcomer" Workshop beherbergt. Die Funkroom Truppe ist währenddessen im Rrr am Plattendrehen.

Samstag, 16.4.

In der Bäckerei Kulturbackstube sei ein gutes Rave-Punk-Konzert mit HC Baxxter empfohlen. In den Club Cubique kommt der deutsche Melodie-Techno DJ Jonas Saalbach, während in der Emma die "Entrance" Partyreihe mit Jpeg, dem Emma-Resident-DJ Easyridler und mein heimlicher Plattenschwarm Konrad Sulzman auflegt. Allein schon der Name ... Anna Ullrich brettert in den Bunker in Graz bei "Auge mal Beat".

Sonntag, 17.4.

Und am Sonntag schau ich vielleicht nochmals in die pmk zu einem Technik-Rave mit live Bau und Sound vom Hacker Kollektiv. Daheim in Wien ist ein "Kein Sonntag ohne Techno"-Fest in der Ottakringer Brauerei oder "Techno Entgleist" in der Grellen Forelle. In Graz beehrt eine Ostersitzung die Postgarage, und zwar mit dem Audiotherapie-Kollektiv. Also alle los und auf Eiersuche, olé! (Nadine Cobbina, 15.4.2022)